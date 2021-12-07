МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту убийства двух россиянок на Кипре, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета России поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку в связи с сообщениями об убийстве двух россиянок на территории Республики Кипр", - сообщили в ведомстве.

Следователям в рамках проверки надлежит тщательно разобраться в обстоятельствах смерти женщин, в том числе с привлечением механизмов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. По ее результатам и при наличии достаточных оснований будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

В ноябре две туристки из России - 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова - пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки неподалеку от пляжа "Маккензи", где они останавливались. Согласно сообщениям кипрских СМИ, россиянки прибыли на остров в качестве туристок, одна из них полтора месяца назад, а другая в начале лета.

Тела убитых женщин были обнаружены 5 декабря. Как сообщила газета Cyprus Mail, находящийся под стражей 32-летний гражданин Сирии, являющийся главным подозреваемым по этому делу, признался во время допроса в убийстве россиянок и сообщил, что закопал тела женщин в саду дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол, в котором он занимался строительными работами. Ранее в этом доме и на использовавшемся при строительстве экскаваторе были обнаружены следы крови, совпадающие с ДНК одной из двух женщин. Местные власти завели дело о двойном убийстве. Полиция Кипра сообщала, что 4 декабря был задержан 23-летний второй подозреваемый по этому делу, а также 45-летний водитель автомобиля, в котором фигурант ехал.