В России на 50% выросло число ДТП с электросамокатами

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти на 50% в России в текущем году выросло количество ДТП со средства индивидуальной мобильности, в том числе, электросамокатами. Об этом сообщил журналистам врио замначальника ГУОБДД МВД России Андрей Горяинов.

"В текущем году почти на 50% увеличился соответствующий сегмент аварийности. Цифры не очень большие, единицы, но тенденция налицо, то есть игнорировать ее нельзя", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Горяинов тоже добавил, что почти на треть увеличилось количество ДТП с детьми - водителями мототранспорта.