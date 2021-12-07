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Стрельба в МФЦ в Москве
Обновлено 

В СК опровергли данные о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ

Ребенку оказывают медицинскую помощь

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ не подтвердил информацию о смерти девочки, раненной при стрельбе в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы.

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"По имеющимся данным, ребенок жив", - сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.

Девочке оказывают медицинскую помощь. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничто не угрожает, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. "Я держу дело на контроле. Жизни и здоровью девочки ничто не угрожает. Сейчас с ней работают врачи", - сказала Ярославская.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что девочка, раненная при стрельбе, умерла в больнице.

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РоссияСтрельба в МФЦ в Москве
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