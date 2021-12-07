Вероятный виновник ДТП с пятью машинами в Архангельске отправлен под домашний арест

АРХАНГЕЛЬСК, 7 декабря. /ТАСС/. Предполагаемый виновник случившегося 3 декабря ДТП с четырьмя машинами и автобусом в Архангельске, где погиб человек и четыре пострадали, взят под домашний арест, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"Суд отправил его под домашний арест", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло в 21:22 мск 3 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля Datsun, мужчина 2001 года рождения, двигаясь по Ленинградскому проспекту в сторону улицы Галушина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2105. В результате удара ВАЗ отбросило на маршрутный автобус МАЗ. На момент ДТП в автобусе находился водитель, кондуктора и пассажиров не было, так как он следовал в гараж. Datsun отбросило на автомобили Mazda и Dodge, которые получили механические повреждения.

Водитель ВАЗ, мужчина 1997 года рождения, погиб на месте происшествия, пассажир ВАЗ, 22-летняя девушка, госпитализирована в реанимационное отделение. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля Datsun, водитель автомобиля Mazda.

По факту ДТП следственным управлением УМВД России по Архангельску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").