Колокольцев представит к награде полицейского, обезвредившего стрелка в МФЦ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев представит к награде полицейского, который обезвредил и задержал мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника", - сказала она.