МФЦ, где произошла стрельба в Москве, не был оборудован кнопкой тревожной сигнализации

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный центр на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба, не был оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

"По предварительной информации, здание МФЦ не было оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. Охрана осуществлялась частной охранной организацией", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ответ на просьбу надеть маску при входе, в результате чего три человека погибли и четверо пострадали. Стрелка удалось задержать сотруднику подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве, который находился в помещении МФЦ. По предварительной информации, стрелявший - бывший военнослужащий.