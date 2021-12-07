Задержанного за стрельбу в МФЦ в Москве отправят на психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Бывшего военнослужащего Сергея Глазова, задержанного за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, направят на психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задержанному проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая покажет, был ли он вменяем на момент преступления и отвечал ли за свои действия", - сказал источник. Он добавил, что по предварительной информации, во время задержания Глазов находился в невменяемом состоянии. Соседи также отзываются о нем как о неадекватном человеке.

В результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека - сотрудница и охранник, еще четыре человека пострадали, среди них 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина начал стрелять после просьбы надеть маску.