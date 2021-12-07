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ЧП на шахте "Листвяжная"
Обновлено 

Тела еще 13 погибших при аварии на "Листвяжной" подняли на поверхность

Спасатели продолжают искать тела еще двух шахтеров
© МЧС России/ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Тела 13 погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе подняты на поверхность, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

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"Отделениями ВГСЧ МЧС России подняты на поверхность тела еще 13 человек из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще двух шахтеров", - сказали в ведомстве.

Кроме того, горноспасатели ведут ревизию оборудования участкового водоотлива, восстанавливают вентиляционные сооружения, системы аэрогазового контроля в шахте. Работы ведутся в круглосуточном режиме. В смене работают четыре отделения ВГСЧ и члены вспомогательной горноспасательной команды.

Теги
РоссияКемеровская областьЧП на шахте "Листвяжная"
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