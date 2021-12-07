Двух жителей Нижегородской области арестовали по делу об убийстве таксиста под Рязанью

ТАСС, 7 декабря. Двух жителей Нижегородской области обвинили в убийстве таксиста и неправомерном завладением автомобилем, совершенным в ноябре в Рязанской области. Свою вину мужчины признали, они арестованы по решению суда, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Следователем СК России 33-летнему нижегородцу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем группой лиц по предварительному сговору"), его 25-летнему товарищу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 18 ноября в следственное управление СК РФ по Владимирской области поступило сообщение о безвестном исчезновении водителя такси - жителя города Мурома. По версии следствия, 17 ноября двое жителей Нижегородской области для поездки в город Касимов Рязанской области вызвали такси. В районе лесополосы одного из населенных пунктов Рязанской области они потребовали остановить машину с целью ее угона. Один из обвиняемых вывел водителя в лес, привязал к дереву и нанес не менее 16 ударов ножом.

После совершения преступления обвиняемые скрылись, их личности были установлены, в начале декабря их задержали на территориях Тамбовской и Рязанской областей. "Вину в инкриминируемых им деяниях мужчины признали полностью, в содеянном раскаялись. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.