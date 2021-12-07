Сотрудница МФЦ, в котором произошла стрельба, рассказала о нападении

"Девушка, которую ранил нападавший, сегодня вышла на работу первый день. Она получила пулевое ранение в грудь", - сказала она.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. У женщины, получившей ранение в результате стрельбы в МФЦ на Первой Новокузьминской улице в Москве, был сегодня первый рабочий день в этом учреждении. Об этом ТАСС сообщила ее коллега.

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

По ее словам, мужчина с оружием при входе в МФЦ выстрелил в стоящего на ресепшн сотрудника, а затем застрелил охранника. "Оба этих человека работали давно, были очень вежливы с посетителями и всегда старались им помочь", - рассказала собеседница ТАСС.

В результате стрельбы в МФЦ убиты двое и ранены три человека. Стрелявший - 45-летний Сергей Глазов - задержан, в ближайшее время его доставят на допрос в СК. По предварительным данным, он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Среди раненых есть ребенок.

СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина начал стрелять после просьбы надеть маску.