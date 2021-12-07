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Стрельба в МФЦ в Москве
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Источник: устроивший стрельбу в МФЦ в Москве планировал нападение

Мужчина начал стрелять "с порога", уточнил собеседник
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, спланировал нападение заранее. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сергей Глазов заранее спланировал нападение, он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять", - рассказал собеседник агентства. 

Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека: сотрудница и охранник, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.

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Стрельба в МФЦ в Москве
Стрельба в МФЦ в Москве
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