Источник: устроивший стрельбу в МФЦ в Москве планировал нападение

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, спланировал нападение заранее. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сергей Глазов заранее спланировал нападение, он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять", - рассказал собеседник агентства.

Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека: сотрудница и охранник, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.