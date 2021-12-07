Таможенники пресекли контрабанду 8 кг золотых украшений из Эстонии на сумму 34 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы (ФТС) совместно с Северо-Западной и Шереметьевской оперативными таможнями обнаружили в автомобиле на пропускном пункте в Ивангороде 8 кг ювелирных украшений из золота и бриллиантов общей стоимостью 34 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"При проведении таможенного контроля автомобиля Peugeot, прибывшего со стороны Эстонии, под пассажирским сиденьем обнаружены свертки с браслетами, кольцами, серьгами, кулонами из золота с драгоценными камнями - всего 2 тыс. штук. Таможенная экспертиза показала, что это золотые изделия 585-й пробы со вставками из бриллиантов стоимостью 34 млн рублей. В отношении лица, незаконно ввозившего указанный товар, возбуждено уголовное дело", - рассказали в пресс-службе.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ за "контрабанду ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров" группой лиц по предварительному сговору. Задержанному перевозчику грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.