СК показал видео с места стрельбы в МФЦ в Москве

Следственный комитет опубликовал видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На записи показана работа следователей на месте происшествия.

В результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека - сотрудница и охранник, еще четыре человека пострадали, среди них 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве, стрелявший задержан. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.