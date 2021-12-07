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Стрельба в МФЦ в Москве

СК показал видео с места стрельбы в МФЦ в Москве

В результате стрельбы погибли два человека. Еще четверо пострадали, среди них ребенок
' СК РФ/YouTube'

Следственный комитет опубликовал видео с места стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На записи показана работа следователей на месте происшествия.

В результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" погибли два человека - сотрудница и охранник, еще четыре человека пострадали, среди них 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве, стрелявший задержан. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль. 

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РоссияСтрельба в МФЦ в Москве
Стрельба в МФЦ в Москве
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