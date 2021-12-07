Бастрыкин запросил оперативный доклад по стрельбе в МФЦ в Москве

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о расследовании стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин запросил оперативный доклад по ситуации, произошедшей в государственной организации на юго-востоке Москвы. Он также поручил следственным органам Главного следственного управления Следственного комитета РФ Москве представить первые результаты расследования уголовного дела, расследуемого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", - сообщает СК.

Сейчас следователи и криминалисты столичного подразделения СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место для координации работы следственной группы прибыл руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.