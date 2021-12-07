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Стрельба в МФЦ в Москве

Бастрыкин запросил оперативный доклад по стрельбе в МФЦ в Москве

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о расследовании стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте ведомства.

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"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин запросил оперативный доклад по ситуации, произошедшей в государственной организации на юго-востоке Москвы. Он также поручил следственным органам Главного следственного управления Следственного комитета РФ Москве представить первые результаты расследования уголовного дела, расследуемого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", - сообщает СК.

Сейчас следователи и криминалисты столичного подразделения СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На место для координации работы следственной группы прибыл руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.

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Бастрыкин, Александр ИвановичСтрельба в МФЦ в Москве
Стрельба в МФЦ в Москве
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