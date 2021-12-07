В Петербурге посредник в передаче взятки в 100 млн рублей получил условный срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга огласил приговор посреднику в передаче взятки должностным лицам филиала "Федеральной сетевой компании" (ПАО "ФСК ЕЭС") за подключение к электросетям в порту Усть-Луга. Мужчина пошел на сделку со следствием и получил условное наказание, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере"), ему назначено наказание в виде трех лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком в три года", - говорится в сообщении.

Осужденный фигурант, имя которого не уточняется, договаривался о передаче взятки от исполнительного директора АО "Усть-Луга ойл" должностным лицам филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Магистральные электрические сети Северо-Запад", которые требовали 100 млн рублей, угрожая в случае отказа не согласовать сделку опосредованного присоединения ООО "НОВАТЕК - Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка", принадлежащей АО "Усть-Луга ойл". Кроме того, представители электросетей грозились и в дальнейшем негативно влиять на осуществление деятельности АО "Усть-Луга ойл", вынуждая исполнительного директора согласиться на условия передачи взятки.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что дело было рассмотрено в особом порядке, так как обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в результате к уголовной ответственности были привлечены иные посредники во взяточничестве.

Расследование уголовного дела в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО "ФСК ЕЭС", которые были задержаны в июне 2020 года, продолжается. Обоих подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере.