В Петербурге тонет плавучий ресторан у Биржевого моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Петербургский ресторан на воде "Акварель" накренился. Причиной, предположительно, стала протечка в корпусе судна. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.

"Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Экстренные службы предпринимают попытки сохранить судно на плаву. Пострадавших нет. Ситуация под контролем", - сказал собеседник агентства.

Комплекс "Акварель" располагается на двух судах, пришвартованных у берега Малой Невы. Включает в себя банкетный зал, видовой ресторан и караоке-бар.