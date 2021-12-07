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В Петербурге тонет плавучий ресторан у Биржевого моста

Пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Петербургский ресторан на воде "Акварель" накренился. Причиной, предположительно, стала протечка в корпусе судна. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.

"Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Экстренные службы предпринимают попытки сохранить судно на плаву. Пострадавших нет. Ситуация под контролем", - сказал собеседник агентства.

Комплекс "Акварель" располагается на двух судах, пришвартованных у берега Малой Невы. Включает в себя банкетный зал, видовой ресторан и караоке-бар.

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