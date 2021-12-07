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Задержан житель Подмосковья, выкинувший щенка с 14-го этажа

Мужчина отправлен под домашний арест

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя подмосковных Люберец, выкинувшего из окна щенка, он отправлен под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан местный житель 1992 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Люберецким городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в полиции.

Вечером 23 ноября собаку выбросили из окна квартиры на 14-м этаже в Люберцах на улице Наташинской. В результате собака погибла. Дознанием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Задержанному мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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