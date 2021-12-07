СК обжалует отказ арестовать 16-летнего подростка, задержанного в Ярославле

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следствие обжалует отказ Кировского районного суда Ярославля арестовать 16-летнего подростка, который призывал к насилию над правоохранителями, планировал резонансные акции в Ярославской области и изготавливал взрывчатку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следствием готовятся документы для обжалования решения суда, не избравшего меру пресечения 16-летнему подростку, подозреваемому в изготовлении взрывчатого вещества в Ярославской области", - сообщили в СК.

Следствие ходатайствовало об аресте, но суд отказал и избрал подростку меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ранее сообщили о задержании в Ярославской области учащегося 2005 года рождения одного из средних специальных учебных заведений. По данным ФСБ, он был участником закрытых чатов в Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан. Подросток призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе.

В ходе обыска у подростка изъяли самодельное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза, незаконно хранившийся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи и коммуникации. По данным СК, подросток проживает в поселке Каменники Рыбинского района. Он самостоятельно изготовил взрывчатое вещество - триперекись ацетона, которое хранил по месту проживания. Подросток подозревается в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и незаконном хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.