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Стрельба в МФЦ в Москве

Сотрудник полиции без оружия задержал стрелявшего в московском МФЦ

Сотрудник охраны Алексей Рузлев заслонил собой посетителей от убийцы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Старший лейтенант полиции не применяя оружие задержал мужчину, открывшего стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил во вторник на своей официальной странице "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

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"Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски - в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей. Проявил героизм и старший лейтенант Георгий Домолаев - один, без оружия, задержал преступника", - написал он.

Мэр подчеркнул, что погибшие повели себя как "настоящие герои". "Погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев. Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть", - заключил Собянин.

Мужчина открыл стрельбу 7 декабря в МФЦ на юго-востоке Москвы. В результате два человека погибли и четверо пострадали. Стрелявшего удалось задержать сотруднику полиции, который находился в помещении МФЦ.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияСтрельба в МФЦ в Москве
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