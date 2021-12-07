Суд 16 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста Ивану Сафронову

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 16 декабря рассмотрит апелляционную жалобу на продление ареста советнику главы Роскосмоса, бывшему корреспонденту "Коммерсанта" Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Катчев.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на продление срока содержания под стражей Сафронова назначено на 16 декабря на 14:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Ранее Мосгорсуд продлил ему арест до 7 января 2022 года.