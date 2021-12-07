Правоохранительные органы восстановили примерную картину стрельбы в московском МФЦ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы восстановили примерную картину стрельбы, устроенной в МФЦ на юго-востоке Москвы: 45-летний Сергей Глазов при входе застрелил администратора, а затем убил охранника. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Глазов зашел в МФЦ, он сразу выстрелил в администратора, убив его одним выстрелом в голову. Затем он стал стрелять в охранника", - сказал собеседник агентства.

По его словам, далее Глазов пошел в сторону миграционного отдела, стреляя в посетителей МФЦ, среди них оказалась десятилетняя девочка. Как отметил источник, у стрелявшего заклинило оружие, и в это время его обезвредил сотрудник полиции. "Оружие, из которого велась стрельба, будет направлено на баллистическую экспертизу", - сказал собеседник.

По его словам, мотив действий мужчины, устроившего стрельбу, устанавливается.