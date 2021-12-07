Экс-главу Калининского района Петербурга арестовали по делу о хищении 165 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал бывшего главу администрации Калининского района города Ивана Громова. Ему предъявлено обвинение в восьми эпизодах мошенничества на общую сумму более 165 млн рублей, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Громова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении. Срок меры - до 6 февраля 2022 года.

Уточняется, что доследственная проверка проводится еще по одному эпизоду преступления на сумму 29 млн рублей, а вместе с Иваном Громовым обвиняемым по делу проходит его брат, бизнесмен Павел Громов. В отношении него в суд также поступило ходатайство об аресте.

Как добавили в пресс-службе судов, общая сумма, проверяемая следствием на законность происхождения, превышает 537 млн рублей.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что преступления, вменяемые Ивану Громову, связаны с его работой в должности председателя комитета по информатизации и связи правительства Петербурга в 2012-2016 годах. Уже после этого он возглавил администрацию Петроградского района города, а в ноябре 2021 года занял аналогичный пост в Калининском районе. Накануне же стало известно, что чиновник подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

В петербургском отделении "Единой России" сообщили, что на ближайшем заседании местного политсовета членство в партии Ивана Громова будет приостановлено согласно пункту 4.4.4 устава (в связи с возбуждением в отношении лица уголовного дела).