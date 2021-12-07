В Ингушетии ищут избивших водителя микроавтобуса

МАГАС, 7 декабря. /ТАСС/. Неизвестные в Ингушетии избили водителя микроавтобуса, в котором находились дети, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Напали на водителя, избили. Нападавшие не знали, что в микроавтобусе есть дети. Причина - конфликт, который произошел между двумя семьями месяц назад", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что дети не пострадали, угрозы для жизни водителя нет. Ведется работа поиск нападавших.

Как сообщила пресс-служба МВД по Ингушетии, сотрудники полиции выясняют обстоятельства нападения на водителя микроавтобуса, который перевозил детей.

"7 декабря в сельском поселении Экажево несколько человек остановили микроавтобус и нанесли водителю побои. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего, установление и задержание всех причастных лиц", - говорится в сообщении.