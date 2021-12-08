В ОВД "Гольяново" в Москве проходят следственные действия

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следственные действия проходят в здании ОВД по району Гольяново на востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Правоохранители проводят следственные действия в здании ОВД России по району Гольяново. Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оперативное сопровождение следственных мероприятий осуществляет служба собственной безопасности одного из подразделений полиции.

Ранее во вторник Telegram-канал "База" сообщил, что в ОВД "Гольяново" проходит спецоперация, в ходе которой задержан начальник уголовного розыска. По их данным, он пытался получить 3 млн рублей за то, чтобы не возбуждать дело по статье "Подделка документов".