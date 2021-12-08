Тело еще одного погибшего на "Листвяжной" подняли на поверхность

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спасатели подняли на поверхность тело еще одного погибшего на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, остался не найденным последний погибший. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело еще одного человека из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Продолжаются поиски еще одного шахтера", - сказали в пресс-службе.

Ранее во вторник сообщалось, что отделениями военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России подняты на поверхность тела 13 человек из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области и продолжаются поиски еще двух шахтеров.

Кроме того, горноспасатели ведут ревизию оборудования участкового водоотлива, восстанавливают вентиляционные сооружения, системы аэрогазового контроля в шахте. Работы ведутся в круглосуточном режиме. В смене работают четыре отделения ВГСЧ и члены вспомогательной горноспасательной команды.