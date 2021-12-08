В Перу пропал вертолет Ми-171Ш

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 декабря. /ТАСС/. Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш ВВС Перу пропал во вторник в ходе выполнения гуманитарной операции. Об этом сообщило военно-воздушное ведомство южноамериканской республики.

"7 декабря, примерно в 11:52 (19:52 мск) вертолет Ми-171Ш ВВС Перу вылетел из международного аэропорта Хорхе Чавеса [столичный аэропорт] в город Сан-Рамон, регион Хунин, по пути в город Пукальпа, <...>, связь с воздушным судном, не добравшимся до промежуточного пункта, была потеряна в 12:49 (20:49 мск)", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter. Как уточняют в ведомстве, вертолет осуществлял рейс в рамках программы Министерства развития и социальной интеграции по оказанию помощи населению труднодоступных сельских районов.

К поискам пропавшего воздушного судна, подключили самолет C-26B и вертолет Ми-17 (Ми-8), однако из-за плохих метеоусловий в зоне его возможного нахождения, их использование было невозможно. В район Сан-Матео [столичный департамент страны], где, как полагают в ВВС, может находиться пропавший вертолет, направлена группа спецназа для проведения наземной поисково-спасательной операции.

Информации о числе пассажиров и грузе, находившемся на борту вертолета, не уточняется.