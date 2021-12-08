Суд Малайзии оставил в силе решение приговорить экс-премьера к 12 годам за коррупцию

СИНГАПУР, 8 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Малайзии отклонил в среду иск экс-премьера Наджиба Разака, оспаривавшего вынесенный ранее обвинительный приговор, согласно которому он должен провести в тюрьме 12 лет за хищение $9,4 млн из фонда SRC International. Приговор был объявлен во время прямой трансляции из зала суда.

"Наджиб Разак действовал из личных интересов, а не для государственных нужд, когда выводил из фонда 4 млрд ринггитов ($9,4 млн)", - отметил судья Абдул Джалиль. "Суд отклоняет иск защиты и подтверждает вынесенный ранее приговор", - добавил он.

Верховный столичный суд в июле прошлого года приговорил 68-летнего Наджиба к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере $50 млн за хищение средств фонда, злоупотребление властью, отмывание денег. Его адвокаты сразу же подали апелляцию и заплатили $477 тыс. для его освобождения под залог на время рассмотрения иска.

SRC International входил в структуру более крупного государственного инвестиционного фонда 1MDB. Скандал с инвестфондом разразился в 2015 году, когда появилась информация о его убытках в размере $11 млрд. СМИ сообщали, что не менее $4,5 млрд оказались в распоряжении Наджиба, занимавшего в то время пост премьера. Проведенное расследование не обнаружило состава преступления. Следствие возобновилось после победы на выборах в мае 2018 года оппозиции во главе с Махатхиром Мохамадом. Одновременно второй судебный процесс по поводу хищений непосредственно в 1MDB пока еще не начался.