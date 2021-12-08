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На пяти улицах Челябинска дома остались без электричества из-за аварии

Городские власти не уточнили количество пострадавших

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Бригады энергетиков в Челябинске восстанавливают электроснабжение зданий на пяти улицах, прерванное аварией на электросетях. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

Количество жителей города, оставшихся без электроэнергии, в администрации города уточнить затруднились.

"В связи с аварией на электросетях сегодня под отключение электроэнергии частично попали дома и здания по ул. Культуры, Бажова, Героев Танкограда, Карпенко, пр. Победы (район Никольской Рощи)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время бригады МРСК Урала восстанавливают энергоснабжение.

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