На пяти улицах Челябинска дома остались без электричества из-за аварии

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Бригады энергетиков в Челябинске восстанавливают электроснабжение зданий на пяти улицах, прерванное аварией на электросетях. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

Количество жителей города, оставшихся без электроэнергии, в администрации города уточнить затруднились.

"В связи с аварией на электросетях сегодня под отключение электроэнергии частично попали дома и здания по ул. Культуры, Бажова, Героев Танкограда, Карпенко, пр. Победы (район Никольской Рощи)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время бригады МРСК Урала восстанавливают энергоснабжение.