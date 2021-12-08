Умер пятый пострадавший в результате утечки кислорода на ЦБК в Приангарье

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Пятый пострадавший 24 ноября при утечке кислорода и воспламенении на целлюлозно-бумажном предприятии группы "Илим" в городе Усть-Илимске Иркутской области, по уточненной информации, умер в больнице, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

Ранее сообщалось, что умерли четверо из пяти пострадавших, один был выписан.

"Умерли все пострадавшие в результате происшествия", - сказал собеседник агентства.

Днем 24 ноября на промплощадке филиала группы "Илим" в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Пострадали пять человек, с ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы. 4 декабря стало известно, что двое умерли. Ранее в среду в Минздраве Иркутской области сообщили о смерти еще двух пострадавших и выписке одного.

В новость были внесены изменения (8:29 мск) - меняется число жертв.