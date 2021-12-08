В Приморье возбудили уголовное дело после утечки кадров видеонаблюдения из медцентра

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после трансляции в интернет-кадров приема пациентки в одном из медцентров города Артема Приморского края, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). <…> Неустановленное лицо незаконно собирало и в дальнейшем распространило с использованием средств массовой информации сети Интернет видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в хирургическом отделении медицинского центра в городе Артеме, на которых изображена пациентка на приеме у врача", - говорится в сообщении. Уточняется, что видеозапись содержит сведения о частной жизни пациентки, которая не давала согласия на ее распространение.

В начале недели в социальных сетях и местных СМИ в Приморье распространилась информация о незаконной трансляции из медицинского учреждения во время проведения геникологической операции. После общественного резонанса следователи начали доследственную проверку.

Следствие установило, что человек, распространивший видеозапись, находился за пределами Российской Федерации.