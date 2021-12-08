Директора департамента администрации Тюмени задержали за хищение 5 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени задержан за хищение 5 млн рублей бюджетных средств, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств на сумму около 5 млн рублей в отношении директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, его родственницы, консультанта департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, а также директора коммерческой организации. Двум фигурантам уже предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что обвиняемый в феврале 2020, а также в феврале 2021 года в составе группы лиц по предварительному сговору похитил около 5 млн рублей, которые были выделены в рамках двух муниципальных контрактов для выполнения работ по содержанию и уборке автодорог Тюмени. Проведены обыски в служебных кабинетах и по местам жительства всех фигурантов уголовного дела. Изъята вся необходимая документация и технические средства. Назначено проведение судебных экспертиз.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину фигурант уголовного дела признал и готов возместить ущерб.