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СМИ: в Нигерии грузовик задавил 17 школьников

По данным газеты Vanguard, толпа разъяренных жителей попыталась линчевать водителя

ПРЕТОРИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Водитель на грузовом автомобиле задавил 17 учеников одной из школ Лагоса - самого крупного города в Нигерии. Об этом сообщила в среду газета Vanguard.

По ее данным, наезд был совершен во вторник, когда водитель автомобиля, предназначенного для доставки товаров, уходил от преследования полиции. 17 школьников погибли, точное количество учащихся, получивших травмы различной степени тяжести, пока не установлено.

Как передает газета, толпа разъяренных жителей попыталась линчевать водителя, который был задержан правоохранителями. Грузовик был сожжен.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что водитель грузовика во время погони потерял управление.

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Нигерия
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