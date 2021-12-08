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Стрельба в МФЦ в Москве

Задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве не привлекался к уголовной ответственности

Также в правоохранительных органах отметили, что мужчина не стоял на учете у психиатра или нарколога

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сергей Глазов, задержанный за стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

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"Проблем с законом у Глазова не было, ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На учете у психиатра или нарколога не состоял. По предварительным данным, долгов не имел", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что мужчина - бывший военнослужащий, демобилизовавшийся из армии в 2010 году в звании подполковника.

"Сегодня с ним продолжатся следственные действий. Ему планируют предъявить обвинение", - сообщили в правоохранительных органах. На этапе предварительного следствия Глазова отправят на психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость. В момент преступления он находился в неадекватном состоянии.

Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.

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РоссияСтрельба в МФЦ в Москве
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