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СМИ: в Восточном Иерусалиме совершено нападение с ножом

Пострадала 26-летняя гражданка Израиля

ТАСС, 8 декабря. Неизвестная женщина в среду утром совершила нападение с ножом в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По данным издания, пострадала 26-летняя гражданка Израиля. Во время нападения она получила ножевое ранение в спину и была доставлена в ближайшую больницу. Газета сообщает, что пострадавшая находится в сознании, ей оказывается необходимая помощь. Полиция разыскивает подозреваемую, скрывшуюся с места преступления.

Это не первый случай нападения на израильских граждан в последние дни. 4 декабря израильские полицейские застрелили палестинца, ранившего ножом израильтянина в Старом городе Иерусалима.

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ПалестинаИзраиль
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