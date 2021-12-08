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Стрельба в МФЦ в Москве

МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба, откроется в четверг

На данный момент офис закрыт для посетителей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Отделение МФЦ на юго-востоке столицы, где накануне мужчина застрелил двух человек и ранил четырех, откроется для посетителей 9 декабря, сообщили ТАСС в единой справочной службе правительства Москвы.

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"На данный момент офис МФЦ по Рязанскому району закрыт для посещения. Он откроется 9 декабря", - рассказал собеседник агентства.

Во вторник в результате стрельбы в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы погибли два человека, еще четыре человека пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие на него не было зарегистрировано. СК возбудил уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве. Прокуратура Москвы взяла ход расследования дела под контроль.

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РоссияСтрельба в МФЦ в Москве
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