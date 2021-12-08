Технолог МУП в Магнитогорске стал фигурантом дела о взятке на 1,8 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет в Магнитогорск предъявил обвинение главному технологу муниципального предприятия в том, что он получил от директора коммерческой организации 1,8 млн рублей в качестве взятки за заключение и оплату муниципального контракта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК России по Челябинской области.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о бывшем главном технологе водоканала.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области главному технологу муниципального предприятия (Магнитогорск) и директору коммерческой организации предъявлено обвинение в соответствии со степенью участия в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") УК РФ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, директор коммерческой организации передал взятку в сумме 1,8 млн рублей главному технологу за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования.