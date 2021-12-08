В Подмосковье мужчина задержан за хранение контрафактных сигарет на 100 млн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении контрафактных табачных изделий на 100 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий <...> задержан житель Москвы 1989 года рождения, подозреваемый в хранении немаркированной табачной продукции. Полицейскими установлено, что мужчина со своим знакомым в арендуемом помещении, расположенном на улице Советской в поселке Октябрьский, незаконно хранил немаркированные табачные изделия на сумму более 100 млн рублей", - сказала она.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации"). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Соучастники преступления устанавливаются.