Верховный суд РФ отправил на пересмотр в апелляцию дело националистов Тихонова и Хасис

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России в среду отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

"Президиум Верховного суда РФ в соответствии с решением ЕСПЧ возобновил производство по делу Тихонова и Хасис, отменил кассационное определение. Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - сказал адвокат.

Мера пресечения Тихонову и Хасис в виде содержания под стражей продлена до 8 марта 2022 года. Повторное апелляционное рассмотрение дела пройдет в Верховном суде.

Адвокат Аграновский пояснил, что решение Верховного суда было принято в связи с однозначным указанием на необходимость отмены приговора из-за давления на коллегию присяжных. "Мы ожидали отмены приговора в целом и направления дела в первую инстанцию, но президиум ограничился направлением его в апелляционную инстанцию. В дальнейшем будем добиваться отмены приговора в принципе", - сказал защитник. Он напомнил, что обвинительный вердикт присяжных был вынесен с минимальным перевесом семью голосами против пяти и только после выхода из коллегии на завершающей стадии процесса одной из членов коллегии. "Мы считаем, что доказательная база по делу очень слабая, и это отразилось на вердикте присяжных и вынудило власти оказывать те меры давления, которые установил ЕСПЧ", - сказал адвокат. Комментируя вопрос о позднейшем признании вины Тихоновым, Аграновский заявил, что оно было сделано под давлением после осуждения его на пожизненный срок.

В феврале этого года Европейский суд признал, что российский суд нарушил статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, когда рассматривал дело Тихонова и Хасис. По мнению Страсбургского суда, присяжные не были беспристрастны, когда выносили обвинительный приговор в отношении националистов. При этом ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис денежной компенсации.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы. Последствии Тихонов дал признательные показания в том, что был одним из лидеров так называемой Боевой организации русских националистов и принимал участие в серии убийств на почве идеологической и расовой ненависти.