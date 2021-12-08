В Москве у мужчины якобы для пересчета забрали 7 млн рублей при продаже криптовалюты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после сообщения о том, что неизвестный забрал у мужчины в ресторане в центре Москвы 7 млн рублей под предлогом пересчета денег при оформлении сделки по приобретению криптовалюты. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Вечером 8 декабря в ОМВД России по Пресненскому району поступило сообщение от мужчины. Он сообщил, что договорился с малознакомым человеком о купле-продаже криптовалюты. Они встретились в ресторане в Шмитовском проезде. "Заявитель передал неизвестному 7 млн рублей, после чего тот под предлогом пересчета денег вышел из зала ресторана и скрылся", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, работает следственно-оперативная группа.