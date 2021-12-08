В Ингушетии проводят доследственную проверку по факту обстрела микроавтобуса с детьми

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии начали доследственную проверку после обстрела во вторник вечером из травматического оружия микроавтобуса с детьми и избиения водителя, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК РФ, в рамках которой <...> будет дана правовая оценка возможным нарушениям требований безопасности при оказании услуг по перевозке детей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 7 декабря на улице Вишневой сельского поселения Экажево неизвестные лица, передвигавшиеся на двух автомобилях, перегородили дорогу и произвели выстрелы из травматического оружия по микроавтобусу Ford Tranzit под управлением 32-летнего местного жителя, после чего нанесли ему удары деревянными палками по различным частям тела.

Пострадавший с травмами обратился в лечебное учреждение, он не госпитализирован. Дети, находившиеся в микроавтобусе, не пострадали.