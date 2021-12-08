Судно, севшее на мель на севере Каспия, продолжило движение в пункт назначения

АСТРАХАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Грузовая баржа, буксируемая теплоходом из Астрахани в Казахстан, севшая на мель в северо-западной части Каспийского моря 4 декабря, продолжила движение в порт Баутино Республики Казахстан, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В 09:30 мск баржа снята с мели, повреждений корпуса нет, разлива горюче-смазочных материалов (ГСМ) нет. Баржа продолжила движение в порт Баутино (Республика Казахстан)", - говорится в сообщении.

4 декабря поступило сообщение о том, что в северо-западной части Каспийского моря села на мель грузовая баржа SILVER-3003, буксируемая теплоходом ОТ-2080. Маршрут следования: порт Астрахань - порт Баутино, Республика Казахстан. Сообщалось, что судовой ход не нарушен, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, водотечности корпуса нет, пострадавших нет.