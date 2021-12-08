Суд в Бангладеш приговорил к смертной казни 20 человек за убийство студента

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Дакке вынес в среду смертный приговоров 20 гражданам за убийство в 2019 году студента Бангладешского инженерно-технологического университета Абрара Фахада. Об этом сообщила в среду газета The Bangladesh Observer.

Как пишет издание, на заседании суда по делу об убийстве Фахада присутствовали 22 из 25 обвиняемых. Двадцать из них получили высшую меру наказания. Пятеро приговорены к пожизненному заключению, однако трое из них скрылись от правосудия.

Абрар Фахад, 21-летний студент бангладешского вуза, был найден мертвым 7 октября 2019 года. Его подвергли пыткам, а затем забили до смерти за публикации в Facebook, в которых он выступал с критикой властей. После убийства в студенческих кампусах по всей стране начались протесты с требованиями найти и наказать виновных в гибели молодого человека. Ранее СМИ Бангладеш сообщали, что все обвиняемые в жестоком преступлении принадлежат к одной из экстремистских организаций, действующей на территории страны.