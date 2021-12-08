СК России завершил расследование дела в отношении члена украинского батальона "Азов"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу в отношении россиянина Антона Королева, обвиняемого в участии в вооруженных действиях на Украине в качестве наемника националистического батальона "Азов", завершено. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ Антона Королева, заочно обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и ч. 3 ст. 359 УК РФ ("Участие наемника в вооруженном конфликте"), - сообщила Петренко. - Уголовное дело в отношении Королева направлено для передачи в суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого".

По данным следствия, Королев в 2013-2014 годах активно пропагандировал идеи национал-социализма, а в 2014 году связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и добровольно вступил в украинский националистический батальон "Азов". На Украине Королев прошел специальную подготовку на тренировочных базах батальона "Азов", получил навыки обращения с оружием, взрывчатыми веществами, знания о военной стратегии и тактике. С 2015 по 2019 год он принимал непосредственное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе указанного подразделения против сил народного ополчения Донецкой народной республики, за что получал деньги. Свою деятельность в батальоне Королев активно освещал в интернете среди украинских националистов, выступая перед украинскими журналистами.

Ранее следствием были представлены все необходимые материалы, подтверждающие преступность действий Королева, для направления в установленном порядке запроса об экстрадиции обвиняемого в Россию. Но украинская сторона в экстрадиции Королева отказала.