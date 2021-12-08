Полиция прекратила дело в отношении экс-директора крупной управляющей компании Красноярска

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении генерального директора красноярской управляющей компании "Жилищные коммунальные системы" (ЖСК) Натальи Жавновой, подозреваемой в растрате 100 млн рублей, прекращено. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

В декабре прошлого года сообщалось, что Жавнову подозревали в растрате 100 млн рублей. По версии полиции, деньги, собранные с собственников жилья, были направлены не ресурсоснабжающим организациям, а на другие цели.

"Мы в прошлом году на пресс-конференции обсуждали вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора УК "ЖСК" Жавновой Натальи Владимировны по признакам совершения преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Там фигурировала значительная сумма. Мы возбудили уголовное дело. Сегодня уголовное дело и уголовное преследование в отношении данной гражданки прекращено", - сообщил Речицкий.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела проведено исследование финансовой деятельности управляющей компании, проведена бухгалтерская экспертиза. "По результатам [экспертизы] было установлено, что размер собранных средств с граждан в период деятельности Жавновой был в полном объеме направлен ресурсоснабжающим организациям", - отметил Речицкий, добавив, что руководство УК в полном объеме погасило задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов.

УК "ЖСК" (ранее ГУК "Жилфонд") управляет в Красноярске более чем 2 тыс. многоквартирными домами общей площадью 9 млн кв. м жилого фонда города.