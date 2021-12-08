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Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение

Также на борту находились члены его семьи и помощники, отмечает агентство ANI
Начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават AP Photo/Manish Swarup
Описание
Начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават
© AP Photo/Manish Swarup

ТАСС, 8 декабря. Военный вертолет, на борту которого находился начальник штаба обороны индийских ВС генерал Бипин Рават, потерпел крушение в среду в штате Тамилнад. Об этом сообщает агентство ANI.

По его данным, на борту находились члены его семьи и помощники. По сведениям телеканала NDTV, четыре человека погибли. Всего на борту могли находиться 14 человек.

Как сообщает пресс-служба ВВС Индии на своей странице в Twitter, катастрофа произошла в округе Нилгирис в районе города Кунур. "Вертолет ВВС Ми-17В-5 с генералом Бипином Раватом на борту сегодня потерпел аварию недалеко от Кунура, штат Тамилнад. Для установления причины аварии было начато расследование", - говорится в сообщении.

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