Ущерб по делу кировского экс-министра связи о закупке камер оценен в 93 млн рублей

КИРОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по делу о превышении полномочий бывшего министра связи Кировской области Юрия Палюха при закупке дорожных камер по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Ущерб государству оценен в 93 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее следственные органы сообщали о сумме ущерба в 78 млн рублей.

"Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего регионального министра информационных технологий и связи и его соучастника, руководителя центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления, обвиняемых в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Государству причинен материальный ущерб в размере, превышающем 93 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дорожный фонд региона также не поступили запланированные средства в размере не менее 90 млн рублей от выплаты штрафов за совершение правонарушений в области дорожного движения.

По версии регионального управления СК РФ, в конце 2019 года обвиняемые оказали влияние на членов приемной комиссии при оценке технического состояния 74 специальных средств фото- и видеофиксации правонарушений в области дорожного движения, поставленных по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Состояние камер не соответствовало техзаданию заключенных госконтрактов, что влекло односторонний отказ от исполнения контрактов. Для возмещения причиненного материального ущерба на имущество обвиняемых наложен арест. После вручения обвиняемым копий утвержденного прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело будет направленно для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Кирова.

Палюх работал министром информационных технологий и связи Кировской области с сентября 2017 года, до этого исполнял обязанности директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ростовской области. 8 июня 2020 года в правительстве области сообщили об увольнении Палюха, он написал заявление по собственному желанию, которое было подписано 4 июня. Первомайский районный суд Кирова в июне заключил Палюха под стражу, однако позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.