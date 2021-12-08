Навальный подал очередной иск к администрации колонии в Покрове

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове, в среду подал пятый иск к руководству колонии. Об этом сообщается на сайте Петушинского районного суда.

Как следует из материалов суда, 8 декабря поступило исковое заявление Навального об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Ответчиком по делу выступает администрация ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в Покрове. "Обжалование действий должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений. <...> Жалобы, не связанные с ненадлежащими условиями содержания лиц, находящихся под стражей, и лиц, осужденных на лишение свободы", - отмечено на сайте. Подробности о требованиях в исковом заявлении пока не сообщаются.

Иски Навального к администрации покровской колонии поступали в Петушинский районный суд в апреля, мае и июне. Четвертое заявление поступило 18 ноября, его рассмотрение назначено на 9 декабря. Все иски были связаны с обжалованием действий сотрудников исправительного учреждения.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Блогер отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.