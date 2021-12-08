В Северной Осетии возбудили дело на завхоза школы, который поджег учебное заведение

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении завхоза, совершившего поджог в школе Владикавказа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Северной Осетии.

"Следователями следственного отдела ОП №3 УМВД России по г. Владикавказу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений" в отношении местного жителя 1965 г. р., подозреваемого в поджоге подсобного помещения под лестничной площадкой школы №48", - говорится в сообщении.

3 декабря примерно в 11:00 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы. В результате противоправных действий злоумышленника более 500 человек были эвакуированы, никто не пострадал. Согласно проведенной экспертизе был причинен ущерб в размере 558 458 рублей.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.