Житель Челябинской области осужден на 17 лет колонии за убийство, совершенное в 2012 году

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал местного жителя виновным в том, что он в 2012 году в городе Троицке убил женщину, после чего скрылся. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой СУ СК России по Челябинской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя, признанного виновным по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") УК РФ. <...> Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

В течение продолжительного времени преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Раскрыть преступление помогли целенаправленная работа и дополнительные генетические исследования.

Следствием и судом установлено, что ночью 5 августа 2012 года в безлюдном месте в Троицке мужчина совершил убийство ранее незнакомой местной жительницы, после чего скрылся.

По данным пресс-службы, мужчина признал вину в совершении преступлений после проведения комплекса оперативных мероприятий с участием сотрудников регионального управления МВД России и с учетом имевшихся доказательств. Данные им признательные показания он также подтвердил при выполнении следственных действий на месте преступления.