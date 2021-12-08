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Стрельба в МФЦ в Москве
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Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы пришел туда за новым паспортом

По предварительной информации, документ был готов
Сергей Глазов (справа) Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Сергей Глазов (справа)
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве, пришел туда за новым паспортом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, мужчина переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. 

"По предварительной информации, Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой. При нем было более 20 патронов калибром 5,45 на 39", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет опубликовал видео задержания и допроса Глазова. Как следует из видеозаписи, из кармана его брюк изъяли пакетик с патронами.

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РоссияСтрельба в МФЦ в Москве
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