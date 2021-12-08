Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы пришел туда за новым паспортом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве, пришел туда за новым паспортом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в МФЦ в Москве

"Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, мужчина переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов.

"По предварительной информации, Сергей Глазов переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой. При нем было более 20 патронов калибром 5,45 на 39", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет опубликовал видео задержания и допроса Глазова. Как следует из видеозаписи, из кармана его брюк изъяли пакетик с патронами.